Diramate le formazioni ufficiali dell’amichevole tra Svizzera e Kosovo. In campo c’è Amir Rrahmani, capitano della selezione kosovara, che domenica non scenderà in campo in Atalanta-Napoli perché diffidato.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Mbabu, Elvedi, Comer, Lotomba; Sow, Xhaka; Okafor, Shaqiri, Zuber; Gavranovic. All. Yakin

Kosovo (4-3-3): Muric; Hadergjonaj, Rrahmani, Kryeziu, Vojvoda; Idrizi, Loshaj, Berisha; Rashica, Muriqi, Bytyqi. All. Giresse