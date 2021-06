Svizzera, Shaqiri: “Italia senza grandi come Pirlo, ma gruppo equilibrato e fortissimo”

Xherdan Shaqiri, esterno offensivo di Liverpool e Svizzera, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Italia. Di seguito, le sue parole:

“Abbiamo fatto bene finora, siamo cresciuti contro queste Nazionali. Siamo cresciuti, cerchiamo di migliorarci sempre. In questi tornei cerchiamo di giocare bene contro le Nazionali più importanti, ognuno di noi dovrà dare il 120% per avere successo. Daremo il massimo, siamo molto carichi e non vediamo l’ora di giocare“.

Sull’Italia: “La Nazionale è molto equilibrata, tra reparto offensivo e difensivo. Non ci sono i grandi giocatori del passato, come Pirlo. E’ una grande squadra che gioca bene insieme, non ci sono i big del passato ma Mancini ha fatto un ottimo lavoro. E’ una grande squadra, l’Italia ha tanto successo per questo. E’ cresciuta come squadra, hanno sempre dato il massimo“