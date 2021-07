La Spagna gioca in dodici contro undici. L’uomo in più, almeno in questo primo tempo che si è appena concluso, è il pallone, amico fedele di chi lo tratta con delicatezza. E gli spagnoli sanno farlo. La Svizzera prova a sfruttare la sua velocità in contropiede, ma deve fare i conti con imprecisione e soprattutto sfortuna, che si palesa nella deviazione di Zakaria sul tiro di Jordi Alba che vale l’1-0 della nazionale di Luis Enrique al 45′.