Svizzera, stop al campionato di calcio per il Coronavirus

Anche in Svizzera ora è allerta per il Coronavirus: nel Paese elevetico sono già nove le persone contagiate e il timore che gli episodi crescano nell’arco di pochi giorni, come già accaduto anche in diverse zone d’Italia è forte. Questo ha quindi portato a decsione che fino a poco tempo fa sembravano potessero essere scongiurate.

È stata rinviato infatti il prossimo turno del campionato di calcio: raccogliendo l’indicazione del governo federale elvetico di sospendere tutte le manifestazioni con piu’ di mille persone, la federcalcio ha rinviato a data da destinarsi tutta la giornata del fine settimana. La decisione è comunque temporanea, perchè al momento il blocco previsto dal governo arriva fino al 15 marzo, quindi la SFL dovrà aggiornare la sua decisione.

L’hockey ha invece scelto di far disputare gli incontri di National League a porte chiuse. Non è per il momento possibile misurare l’impatto preciso sui calendari, così come capire se e in che modo si svolgeranno i diversi eventi.

Stessa sorte anche per uno degli eventi più attesi dagli appassionati di motori, il Salone dell’Auto di Ginevra, che avrebbe dovuto tenersi dal 5 al 15 marzo. Ai visitatori è stato comunque garantito il rimborso totale dei soldi spesi per il biglietto.

