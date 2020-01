Tacchinardi a Kiss Kiss: ”Sarri invece è schiavo del bel gioco”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Gattuso ha ricompattato la squadra in un momento di difficoltà. Questa squadra se ha motivazioni, se ha voglia, se ha fame, può lottare per il titolo con la Juventus. Tra l’altro la Juve non mi ha entusiasmato, mi ha deluso. L’ho vista scarica, appannata. Sta facendo fatica. Sarri è stato preso per dominare le partite. Lui oggi è schiavo di dover far giocare bene la sua squadra. Il gioco del Napoli che entusiasmava, quando Sarri era a Napoli, non si sta vedendo a Torino. Non penso che sia solo colpa di Sarri ma anche del centrocampo della Juventus. Rabiot e Ramsey hanno deluso le aspettative. Demme è un giocatore di grandi qualità che serviva al Napoli”.