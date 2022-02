Tacchinardi: “Juve, enorme passo indietro nel derby”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e tecnico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio riguardo il derby tra Juventus e Torino terminato 1-1: “La Juve non è riuscita a tenere l’intensità per tutta la partita, è un enorme passo indietro. Una squadra che è andata piano e con poche idee. Vlahovic che gioca a 40 metri sempre spalle alla porta è un passo indietro. Il Torino è stato più organizzato. La Juve in Spagna troverà un avversario contro il quale – nel caso non trovasse altre idee – prenderà una rumba che se la ricorda. Non deve pensare di trovare una squadra poco organizzata. Una Juve deve riordinare le idee, il Villarreal è un ottima squadra”.