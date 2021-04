Tacconi: “Sarri era napoletano ed ha vinto per un pelo. Gattuso? Va contro tutto e tutti”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi l’ex portiere della Juve Stefano Tacconi. Ecco le sue parole:

“Sarri era napoletano dentro e ha vinto lo scudetto solo per un pelo. Pirlo non doveva accettare la panchina della Juve, è stato un azzardo, non so perché lo abbia fatto. Forse si fidava della squadra ma la squadra non si è fidata di lui. Pirlo nell’Under 23 era una scelta corretta per fare esperienza. Neanche Gattuso a Napoli, non è che siano rose e fiori. Lui ha le sue idee, la sua personalità, va contro tutto e tutti”.