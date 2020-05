Taglialatela: “C’è un caos incredibile, la questione è soprattutto economica”

Pino Taglialatela, storico portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fuorigioco, trasmissione in onda su Canale 8:

“C’è un caos incredibile, non sanno neanche loro cosa fare. In altre nazioni hanno già chiuso il campionato e se ne parla a settembre. In Italia la questione è soprattutto economico, non solo di salute. Credo ci siano ancora altri asintomatici nelle squadre, non è semplice ripartire come sicurezza e giocare le partite. Fino a che ti alleni ok, ma le gare sono difficili”