Taglialatela ricorda Gigi Simoni: “Con lui avremmo vinto la Coppa Italia! C’era un patto…”

L’ex portiere del Napoli, Pino Taglialatela, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole: “La morte di Luigi Simoni? Mi è dispiaciuto tantissimo. Con noi aveva fatto benissimo. Sono convinto che se non fosse stato esonerato nella sua stagione in azzurro, avremmo vinto la Coppa Italia (il Napoli perse la finale contro il Vicenza. C’era Vincenzo Montefusco in panchina, ndr)“.

“Tra noi calciatori del Napoli c’era un patto per restare in azzurro. Se il mister fosse rimasto a Napoli, parecchi calciatori non sarebbero andati via. Dopo il suo addio si è sfasciato tutto. Che peccato. Ancelotti? Ha provocato un danno al Napoli. Mi riferisco all’addio del dott. De Nicola causato da alcune divergenze con lo staff del mister. Si tratta di un professionista serissimo”.