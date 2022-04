Tardelli: “Il Napoli è favorito perché gioca bene e si diverte, Spalletti mago”

L’ex calciatore della Juventus, Marco Tardelli, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha parlato della lotta Scudetto: “Tra Milan, Napoli e Inter chi si cucirà lo scudetto sulla maglia? Un’Inter non bella e ultimamente sofferente, un Milan confusionario con molte sbavature in fase conclusiva ci fanno pensare che il Napoli in questo momento possa essere la squadra con maggiori possibilità di vittoria. Gli azzurri si divertono, hanno un gioco corale e meno dispendioso. Una rosa che permette a Luciano Spalletti di adattarsi a qualsiasi modulo di gioco. Grazie alla sua esperienza e capacità tattica è riuscito a sopperire ad assenze importanti. Un Napoli camaleontico che si adatta al volere del proprio allenatore, un allenatore che certo non chiede la luna, ma solo attenzione e concentrazione. Uno Spalletti che è riuscito a gestire nella giusta misura il difficile dossier Insigne prima che diventasse un problema. Un capitano che si è comportato da grande professionista sia in campo che nelle dichiarazioni. Inoltre la sconfitta contro il Milan poteva sembrare un ostacolo insormontabile ed invece il Napoli ha saputo risorgere con tre vittorie. Ed io scommetto che il mago qualcosa escogiterà per portare il suo Napoli sul tetto del campionato”.