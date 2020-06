Tarro sui festeggiamenti a Napoli: “L’Oms dice stupidaggini da tempo. Certe passioni vanno vissute!”

NAPOLI – Il virologo Giulio Tarro si scaglia contro Ranieri Guerra dell’Oms, che aveva accusato i tifosi del Napoli di essere “sciagurati” per i festeggiamenti dopo il successo in Coppa Italia, senza prendersi cura del distanziamento sociale: “Ci sono passioni che vanno vissute, il problema è collegarlo con gli aspetti medici – le parole di Tarro a Radio Marte – ci troviamo in una città che è stata all’altezza della situazione, che ha vinto lo scudetto della sanità. Inutili certi paragoni.

Guerra può parlare in quanto rappresentante dell’Oms. Non sono d’accordo ovviamente con il suo pensiero. L’Oms sta dicendo stupidaggini da tempo: prima ha ritardato di un mese i pericoli dell’epidemia cinese, poi non è stato chiara sul farmaco anti-malarico.

C’è stata anche la retromarcia sulla storia dei guanti. La presenza dei tifosi sugli stadi? Se ci sono due settimane consecutive senza contagi si possono riaprire gli impianti”.

Fonte: m.corrieredellosport.it