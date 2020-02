Ter Stegen: “Napoli? Sappiamo che ci aspetta una gara difficile”

“La gara al San Paolo sarà molto difficile, ma faremo di tutto per ottenere un buon risultato”. Parla così Marc-Andre ter Stegen ai microfondi di Mundo Deportivo in vista della sfida di andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli: “Sono molto convinto di quello che stiamo facendo. Abbiamo molti buoni giocatori, vogliamo divertirci al massimo e vogliamo essere sempre preparati e al 100% per queste sfide. Le ultime settimane sono state di adattamento al nuovo allenatore. Bisogna saper soffrire ma vogliamo dare la versione migliore di noi per vincere e affrontare queste partite”.

C’è paura dopo le delusioni in Champions con Roma e Liverpool? “Per noi ogni anno la Champions League è obiettivo primario, noi tutti abbiamo la voglia di andare lontano anche se è sempre molto difficile. Ci aspetta una gara molto difficile ma sappiamo che metteremo tutto in campo per ottenere un buon risultato e poi finire il lavoro al Camp Nou nella gara di ritorno”.