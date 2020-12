Terremoto in Croazia, il sostegno della SSC Napoli: “Il nostro pensiero è con il popolo croato”

Una scossa fortissima a pochi chilometri da Zagabria ha messo in apprensione la Croazia quest’oggi. Il terremoto, di magnitudo 6.4, è stato addirittura avvertito anche in Italia. Tra i messaggi di vicinanza verso il popolo croato c’è anche quello della SSC Napoli, che sui social ha scritto: “I nostri pensieri sono con la gente della Croazia durante questo momento difficile”.

Our thoughts are with the people of Croatia during this difficult time.

