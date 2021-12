Terzo Memorial Ponte Morandi, vince la Nazionale Lega Dilettanti

Si è conclusa con la vittoria della Lega Nazionale Dilettanti per 4 – 0 sulla Salernitana, la terza edizione del Memorial Ponte Morandi organizzato dall’associazione Monsignor Michele Sasso allo stadio Liguori, in ricordo dei quattro ragazzi che hanno perso la vita a Genova il 14 agosto del 2018. Al risultato finale hanno contribuito i marcatori di LND Italiano, Rossi e Nisi con una doppietta.

La finale per il terzo e quarto posto è stata invece vinta dalla Turris che ha sconfitto per 2 -1 il Benevento. Questi i marcatori: Esposito e Lombardo per la Turris ed il calciatore Galdo per il Benevento.

Questa la classifica: Primo posto LND; secondo posto Salernitana; terzo posto Turris, quarto posto Benevento.

Il premio miglior portiere è andato a Lorenzo Caviglia della Lega Nazionale Dilettanti. A pari merito come capocannoniere sono stati premiati i calciatori Lombardo della Turris ed il calciatore Nisi della Lega Nazionale Dilettanti.

Tanti gli studenti arrivati allo stadio Liguori per sostenere le squadre o semplicemente impegnati in attività scolastiche per ricordare Matteo, Antonio, Giovanni e Gerardo: in prima fila i bambini della De Nicola-Sasso e D’Assisi che hanno realizzato un cammeo; gli studenti dell’Istituto tecnico e navale Cristoforo Colombo e dell’istituto Degni che hanno creato nei loro laboratori i doni per le famiglie di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione.

Presenti alla manifestazione di premiazione il sindaco Giovanni Palomba, l’assessore allo Sport, Giuseppe Speranza, il presidente della FGCI-LND Campania, Carmine Zigarelli, il fiduciario del CONI Liberato Esposito.

“Grazie all’impegno dei giovani atleti che hanno partecipato al torneo e dei dirigenti che li supportano, ancora una volta ha vinto lo sport”, commentano Giuseppe Sasso con Monica Padulano e Alessandro Coppola, promotori del Memorial Ponte Morandi. “Il senso di questa manifestazione sportiva sta nel mantenere vivo il ricordo di Giovanni Battiloro, Antonio Stanzione, Matteo Bertonati e Gerardo Esposito che hanno perso la vita nel crollo del ponte di Genova. E se oggi siamo riusciti a organizzare la terza edizione dell’evento, lo dobbiamo anche ai tanti amici che ci hanno sostenuto: La Banca di Credito Popolare, i Fratelli Silvano, la famiglia Liverino, Francesco Pasquariello, Valerio de Paola, Giuliana Esposito, i fratelli Mennella, il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e Assocoral”.

“L’affetto che tutta la città continua a dimostrare nei confronti di Matteo, Antonio, Gerardo e Giovanni, ci riscalda il cuore e ci fa sentire meno soli. È un abbraccio vero che ricambiamo con gratitudine”. commentano Leri Bertonati, Clelia ed Erminia Stanzione e Rosa Esposito, presenti alla manifestazione.