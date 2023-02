The Guardian: “I giocatori del Napoli hanno accettato Spalletti e si sono adattati al suo gioco”

Il quotidiano “The Guardian” ha analizzato i motivi delle vittorie del Napoli in questo campionato, la gestione di Spalletti e l’andamento europeo degli azzurri. Ecco un estratto:

“I veri motivi per cui il Napoli scappa con lo scudetto sono due. La cosa più ovvia da sottolineare è la mancanza di concorrenza. Nessun’altra squadra è sulla buona strada per finire con più di 74 punti. I campioni della scorsa stagione, il Milan, hanno sopportato una disastrosa oscillazione del nuovo anno in cui hanno perso 13 punti in cinque partite. L’Inter non è chiaro se sia la squadra che ha battuto il Napoli all’inizio di quest’anno e il Porto a metà settimana o quella che ha perso timidamente contro il Bologna nel fine settimana. La Juventus, anche senza i 15 punti di detrazione, non sarebbe più vicina alla prima rispetto alle due milanesi”.

Sulla Champions: “Questa mancanza di un rivale nazionale ha portato molti a chiedersi quanto sia veramente bravo il Napoli. Le serate di Champions League continuano a fornire risposte. Dopo aver battuto Liverpool, Ajax e Rangers nella fase a gironi, la squadra di Spalletti ha superato l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale. Un vantaggio di 2-0 li mette sulla buona strada per raggiungere i quarti di finale per la prima volta nella storia del club”.