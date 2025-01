The Sun – United su Osimhen, offerto Rashford: ecco tutti i dettagli

Stando a quanto riportato dal The Sun, tabloid inglese, Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, potrebbe lasciare i ‘Red Devils’ e nelle ultime ore sta sorgendo l’idea di uno scambio con il Napoli con Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Il nigeriano ha una clausola di 75 milioni di euro, che per gennaio è di 81 milioni. Antonio Conte sarebbe favorevole all’arrivo dell’inglese, con il Manchester United che per ragioni di profitto e sostenibilità potrebbero anche aprire ad un trasferimento in prestito di Rashford in azzurro, a patto che la società partenopea paghi un indennizzo e copra la maggior parte dell’ingaggio. Il suo contratto è in scadenza nel 2028 e ha rifiutato diverse offerte dall’Arabia Saudita.