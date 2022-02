TicketOne, Bardelli: “Per Napoli-Barcellona sono rimasti disponibili pochi tagliandi”

Amedeo Bardelli, Sport Business Director di TicketOne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli in relazione alla prevendita dei biglietti per Napoli-Barcellona: “Grossa affluenza per l’allargamento al 75%? Non è stata come quella per l’Inter ma l’affluenza è stata notevole. Da quando abbiamo riaperto sabato, oggi, per Napoli-Barcellona, sono rimasti pochi tagliandi (Tribuna Posillipo, distinti anello inferiore, anello inferiore Curva A e Curva B). Invito i tifosi a controllare sempre la pianta del sito. Sono sempre disponibili dei posti fino all’ultimo momento, finché non esce la dichiarazione ufficiale di Sold Out. Sintomo di una ripresa? Già in passato avevo criticato la chiusura al 50% non ritenendola opportuna nella partita con l’Inter. Ho auspicato l’apertura al 75% per Napoli-Barcellona e sono stato fortunato in questa previsione. L’indicazione chiara, con l’abbassamento dei contagi, è che si dovrebbe passare al 100%. Si è ancora cauti e non posso che rammaricarmi di questo. In tutta Europa, vediamo gli stadi completamente pieni. Con la partita contro il Milan, vorrei uno stadio completamente gremito al 100%. La squadra ha bisogno di avere la folla sugli spalti. Il contributo del tifo napoletano è fondamentale per spingere i giocatori ad andare oltre le loro possibilità. Impressione di uno stadio troppo gremito a Cagliari? Si tratta di un’impressione ottica sbagliata. Noi siamo molto ferrei a non andare oltre le regole e le società che noi gestiamo, e il Cagliari è una di queste, ne sono molto rispettose. Io dico che è inutile mettere uno posto sì e uno no allo stadio perché, poi, la gente si assembra. Il calcio è tifo e partecipazione. Si sta tutti insieme uniti; se devi separare, meglio rimanere a casa a guardarla dal divano”.