Tiger Woods, grave incidente automobilistico a Los Angeles: sottoposto ad intervento chirurgico

Il famoso golfista statunitense Tiger Woods quest’oggi è rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico. L’incidente è avvenuto a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, verso le 7:22 del mattinoEra solo a bordo, inoltre non sono rimaste coinvolte altre vetture. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Come riportato dall’agente, Tiger Woods è in sala operatoria per le molteplici fratture riportate alle gambe. Al momento sono sconosciute le cause, le forze dell’ordine stanno indagando.

Di seguito il comunicato della polizia di Los Angeles.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

