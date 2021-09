Times – Nuovo FFP discusso a Nyon: i club spenderanno al massimo il 65% dei ricavi

Secondo quanto riferito dal ‘Times’, tra il 9 e il 10 settembre si discuterà il nuovo Financial Fair Play a Nyon. I club potranno spendere al massimo il 65-70% dei ricavi tra stipendi, agenti e mercato. Ai trasgressori verrà applicata la sanzione chiamata luxury tax, che sarà automatica e finirà in un fondo da ridistribuire ai club più virtuosi. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ non farà altro che acuire lo squilibrio tra i top club europei e gli altri. Il nuovo FFP: “potrebbe legittimare la produzione di ricavi creativi, anziché combatterli (come almeno dichiarava di fare il vecchio Fpf) abbattendo l’ultimo velo di ipocrisia e legalizzando gli aumenti di capitale travestiti da sponsorizzazioni”.