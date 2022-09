Tiribocchi: “Il gol è stato importante per Raspadori, contro il Rangers farei giocare Simeone”

Simone Tiribocchi, ex attaccante e attualmente opinionista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli durante ‘Radio Goal’: “E’ stato importante per Raspadori fare gol. Io lo farei giocare da esterno o sotto la punta ma ha fatto gol sotto la curva e questo è importante. Formazione Rangers? Dipende da cosa vorrà fare col Milan Spalletti: le scelte potrebbero essere fatte in previsione di quella gara di San Siro. Raspadori lo metterei dentro con il Milan. Rangers? Sono più preparati fisicamente ma per qualità e tecnica non c’è paragona con il Napoli. Faranno una partita fisica, non aspetteranno come lo Spezia. Se il Napoli farà girare palla non ci sarà storia. Stadi? Anche in Italia si riempiono, l’aspetto ambientale è determinante ma la squadra è abituata”.