TMW – Al Psg piace tanto Koulibaly. Ancelotti vorrebbe 2 ex Napoli all’Everton

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, fa il punto sulle possibili uscite di casa Napoli, evidenziando: “Sul fronte delle partenze illustri del Napoli si sta delineando sempre più il quadro. Per Koulibaly l’ipotesi più probabile a oggi resta il Paris Saint Germain. Dietro l’angolo ci sono anche Manchester City e United. De Laurentiis vorrebbe almeno 100 milioni, il club francese è intenzionato però a spendere meno. I contatti vanno avanti. In uscita rimane Lozano, ma anche la situazione di Allan è tutta in evoluzione. Sono due giocatori che piacciono ad Ancelotti, difficile però che l’Everton possa piazzare il doppio colpo. Resta comunque una pista da non escludere”.

Poi aggiunge: “Come più volte detto, l’Inter in vista dell’estate deve resistere all’assalto delle big per Martinez. Il Barcellona è sempre più determinato. Le parole di Messi su Lautaro (“Impressionante, diventerà un grande giocatore”) sono un chiaro segnale di come si vuol muovere il club catalano per rafforzarsi. L’Inter è consapevole del rischio. Il Barcellona potrebbe pagare la clausola rescissoria ma sta pensando di inserire nell’operazione Vidal, che è da sempre un grande obiettivo di Antonio Conte. Una situazione da monitorare con attenzione. I nerazzurri continuano a pensare alla fascia sinistra. L’arrivo di Young è stato importante ma per il prossimo anno c’è sempre da tenere presente il profilo di Marcos Alonso, oltre a quello di Emerson Palmieri. Il Chelsea per oggi non è affatto convinto di metterli sul mercato ma da qui a giugno la situazione potrebbe cambiare. E l’Inter è pronta a cogliere l’occasione”.