TMW – Atalanta, piena fiducia in Gasperini nonostante il caso Gomez: nessuna rottura tra allenatore e società

Come riporta la redazione di Tuttomercatoweb, il caso Gomez e le tante voci sulle presunte dimissioni di Gian Piero Gasperini in casa Atalanta non hanno in nessun modo incrinato il rapporto tra allenatore e società. Non solo, la decisione di non convocare il Papu nelle ultime due partite del 2020 ha dato un segnale forte e chiaro: l’Atalanta è tutta con il Gasp, le scelte del tecnico sono pienamente condivise dai piani alti nerazzurri. Sarà dunque una storia d’amore lunga una vita? Il rinnovo fino al 2023 indica soltanto una cosa: l’allenatore dei miracoli non si tocca, almeno per il momento.