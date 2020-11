TMW – Azzurri in Nazionale: da Hysaj ad Osimhen, Gattuso perde pezzi

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI NAPOLI – Gennaro Gattuso perde pezzi nella sosta. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello di Elseid Hysaj, che rimarrà in isolamento in Albania dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Ma la situazione che preoccupa di più è quella legata a Victor Osimhen: dopo aver trascinato la sua Nigeria, l’attaccante ha infatti rimediato una lussazione alla spalla che lo terrà ai box per un po’. E ancora, il tecnico azzurro dovrà fare a meno anche di Amir Rrahmani, uscito per infortunio al 20’ della gara tra il suo Kosovo e la Moldavia. Infine, da valutare anche David Ospina, rimasto a guardare l’imbarcata subita dalla sua Colombia contro l’Ecuador. Insomma, i sorrisi non mancano: su tutti quello di Lorenzo Insigne, tra i migliori dell’Italia. E anche Fabian Ruiz ha brillato (3 assist nel 6-0 alla Germania), mentre Elmas e Lobotka hanno contribuito alle qualificazioni delle rispettive nazionali. Ma a Castelvolturno, di questa sosta, avrebbero fatto sicuramente a meno.

Tutti i giocatori del Napoli in campo con le nazionali

ITALIA – I risultati: Italia-Estonia 4-0, Polonia-Italia 0-2, Bosnia-Italia 0-2

Di Lorenzo – 136 minuti

Insigne – 179 minuti, 2 assist

Meret – 0 minuti

BELGIO – I risultati: Belgio-Svizzera 2-1, Belgio-Inghilterra 2-0, Belgio-Danimarca 4-2

Mertens – 177 minuti, 1 gol

POLONIA – I risultati: Polonia-Ucraina 2-0, Polonia-Italia 0-2, Olanda-Polonia 2-1

Zielinski – 161 minuti, 1 assist

SPAGNA – I risultati: Olanda-Spagna 1-1, Svizzera-Spagna 1-1, Spagna-Germania 6-0

Fabian Ruiz – 134 minuti, 3 assist

MACEDONIA – I risultati: Georgia-Macedonia 0-1, Macedonia-Estonia 2-1, Armenia-Macedonia 1-0

Elmas – 175 minuti, 1 assist

ALBANIA – I risultati: Albania-Kosovo 2-1, Albania-Kazakistan 3-1, Albania-Bielorussia 3-2

Hysaj – 135 minuti – risultato positivo al coronavirus

SLOVACCHIA – I risultati: Irlanda del Nord-Slovacchia 1-2 dts, Slovacchia-Scozia 1-0, Repubblica Ceca-Slovacchia 2-0

Lobotka – 156 minuti

PORTOGALLO – I risultati: Portogallo-Andorra 7-0, Portogallo-Francia 0-1, Croazia-Portogallo 2-3

Mario Rui – 161 minuti, 2 assist

KOSOVO – I risultati: Albania-Kosovo 2-, Slovenia-Kosovo 2-1, Kosovo-Moldavia 1-0

Rrahmani – 200 minuti

SENEGAL – I risultati: Senegal-Guinea Bissau 2-0, Guinea Bissau-Senegal 0-1

Koulibaly – 180 minuti

NIGERIA – I risultati: Nigeria-Sierra Leone 4-4, Sierra Leone-Nigeria 0-0

Osimhen – 78 minuti, 1 gol, 2 assist

MESSICO – I risultati: Corea del Sud-Messico 2-3, Giappone-Messico 0-2

Lozano – 164 minuti, 1 gol

COLOMBIA – I risultati: Colombia-Uruguay 0-3, Ecuador-Colombia 6-1

Ospina – 90 minuti

Fonte: TMW