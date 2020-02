TMW – Barcellona, ecco le ultime in vista del Napoli: due dubbi per Setien

Due dubbi di formazione per Quique Setién in vista di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. Il manager di Santander non ha sciolto le riserve sul centrale che affiancherà Gerard Piquè. “Mi porterà questo dubbio fino alla fine”, ha detto in conferenza stampa il tecnico del Barça in merito alla scelta di uno tra Lenglet e Umtiti. Nessun dubbio sui terzini, con Semedo che giocherà a destra e Junior Firpo a sinistra vista l’indisponibilità di Jordi Alba.

Il terzino spagnolo non è l’unico indisponibile: non saranno della partita nemmeno Sergi Roberto, Luis Suarez e Ousmane Dembélé. Spazio in mezzo al campo a De Jong, Busquets e Arthur, mentre in attacco confermatissima la coppia Messi-Griezmann. L’unico dubbio riguarda il partner degli attaccanti: Vidal alle loro spalle o Ansu Fati a completare il tridente? Alla vigilia, leggermente favorito il centrocampista cileno.

Il probabile undici del Barcellona – Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet (Umtiti), Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann.

Fonte: Tmw