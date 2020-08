TMW – Biasin: “Gattuso e il Napoli, il tecnico del Napoli ha un difetto particolare”

Intervenuto nel corso del suo editoriale su Tmw il giornalista Fabrizio Biasin parla così della situazione di Gennaro Gattuso a Napoli:

Gattuso e De Laurentiis si sono fatti la chiacchierata. In 99 casi su 100 questi incontri servono alle parti per trovare accordi di carattere economico. “Io voglio 100!”, “Io ti do 50!”, “Io voglio 70”, “Ok, chiudiamo a 60”. Nel caso specifico sono servite per altro: capire se le linee guida del mercato sono comuni, garantire agli uomini vicini al mister un futuro meno incerto. Gattuso è unico, lo diciamo una volta di più, e questa è una cosa meravigliosa per questo mondo fatto di “persone poco limpide”, molto meno per lui che rischia sempre di fare la figura di quello “troppo corretto”. La correttezza nel calcio non esiste, figuratevi “l’eccesso di correttezza”.