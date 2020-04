TMW, Ceccarini: “Impossibile fare previsioni, possibile allargamento del campionato a 22 squadre”

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’attuale situazione della Serie A:

“Ci vorrà ancora tempo per capire cosa sarà del calcio italiano. Il Governo ha deciso per la sospensione degli allenamenti fino al 13 aprile ma la sensazione è che ci vorrà tutto il mese per avere un quadro più chiaro e completo. E quindi è impossibile fare previsioni. Più si va avanti e più diminuiscono le possibilità di una ripresa. L’ipotesi di uno stop definitivo sta prendendo sempre più corpo. C’è da dire che in questo caso per evitare ricorsi l’unica strada percorribile è l’allargamento a una serie A a 22 squadre. Una soluzione che non entusiasma nessuno ma che sarebbe il male minore. Una decisione che comporterebbe la non assegnazione dello scudetto, il blocco delle retrocessioni e la promozione di Benevento e Crotone, le attuali prime due del campionato di B. Poi per l’anno prossimo bisognerebbe stilare un calendario con più turni infrasettimanali possibili o magari stabilendo una partenza intorno a ferragosto per concludere la stagione nei tempi giusti in vista dell’Europeo. Questa è una possibilità, anche se resta aperta quella di una ripartenza a giugno.

Passando alle coppe, è possibile anche una nuova formula per Champions League ed Europa League. L’Uefa vorrebbe provare a chiudere questa edizione anche in piena estate e per farlo deve prima recuperare le rimanenti partite degli ottavi di finale, magari puntando su quarti e semifinali in gara secca per accorciare i tempi. Se così dovesse essere l’anno prossimo sarebbe molto complicato vedere una prima parte con la consueta fase a gironi. Per cui si potrebbe tornare alla formula di turni ad eliminazione diretta con match di andata e ritorno.”