Tmw, Ceccarini: ”Per Gattuso presto il rinnovo fino al 2023 con opzione fino al 2024, Tottenham interessato a Milik”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista Mediaset e direttore di Tuttomercatoweb Radio. “Contro il Sassuolo il Napoli è stato anche sfortunato, è ovvio, però che quando perdi non puoi appellarti soltanto alla malasorte. Purtroppo ieri il Napoli non è riuscito a capitalizzare le occasioni da gol create”. Per questo motivo ci sono state critiche nei confronti di Osimhen. “Osimhen dimostrerà il suo valore anche in fase realizzativa, è ovvio che vista la sua valutazione, ci si aspetti molto dal nigeriano. Vedrete, però, che presto offrirà il rendimento che tutti si aspettano, come è successo a Lozano. Quando sei così giovane e arrivi da un campionato molto diverso dalla Serie A è normale trascorrere un periodo di adattamento”. Secondo Ceccarini, però, “non è il caso di fare drammi dopo la sconfitta di ieri, arrivata contro una squadra molto organizzata come il Sassuolo. I neroverdi sono guidati da De Zerbi, un allenatore molto interessante, e sono stati protagonisti finora di un inizio di stagione entusiasmante. Meritano la posizione che occupano attualmente. Tornando al Napoli, credo che gli azzurri dispongano di una rosa importante. Nel caso continuassero le difficoltà di Juventus e Inter, il Napoli potrebbe inserirsi nella lotta scudetto”. Per quanto riguarda, invece, il futuro di Gattuso, secondo Ceccarini “presto arriverà la firma sul rinnovo sino al 2023 con opzione sino al 2024. Il Napoli ha trovato l’allenatore giusto con cui prendersi tante soddisfazioni”. Ancora aperto il caso Milik. “Può andare via a gennaio – ha detto Ceccarini a Radio Crc – in estate si era parlato di un prolungamento del contratto di un anno, così da giustificare la cessione in prestito. Vediamo che cosa succederà tra pochi mesi. Da quanto mi risulta, pare che il Tottenham sia la squadra più interessata alle prestazioni di un calciatore che non può restare fermo ancora a lungo”. Infine, sempre per quanto riguarda il mercato di gennaio, “il Napoli potrebbe pensare a un esterno sinistro, un nome spendibile è quello di Emerson Palmieri, anche se al momento non ho notizie in merito a una possibile trattativa”.