Salvatore Sirigu e Diego Demme restano o vanno via a gennaio? Più probabile la prima, secondo quanto scritto da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: “Per quanto riguarda Demme al momento non ci sono novità. L’ipotesi Salernitana è molto lontana. Anche Sirigu resterà. Il Napoli non vorrebbe far partire nessuno a gennaio ma è pronto nel caso ad accontentare chi chiederà di avere più spazio”.