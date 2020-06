TMW – Clamoroso Livorno, Spinelli lascia 18 giocatori in scadenza

Terremoto in casa Livorno. Dopo l’allenamento mattutino, tutti i calciatori in scadenza di contratto o in prestito hanno lasciato il Centro Sportivo e non saranno più a disposizione a partire da domani. Per la prossima partita di campionato contro il Trapani, non saranno a disposizione di mister Filippini (che invece è stato confermato, nonostante un contratto in scadenza) 18 giocatori e l’allenatore potrà fare affidamento sui soli giocatori che hanno contratto pluriennale: Bogdan, Di Gennaro, Agazzi, Porcino, Marsura, Murilo, Braken e Mazzeo.

A disposizione del tecnico, quindi, solo otto giocatori, a cui andranno inevitabilmente aggiunti quelli del Settore Giovanile per scendere in campo con 11 giocatori e per comporre la panchina. Il Livorno dopo 31 giornate è ultimo in classifica, a -12 dal 17esimo posto.

Fonte: Tmw