TMW – I 100 giovani d’Italia: nella speciale classifica c’è anche Gianluca Gaetano

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato la classifica denominata “I 100 giovani d’Italia”, che raccoglie i nomi dei migliori calciatori nostrani nati dopo il 1° gennaio del 1999. In questo speciale elenco c’è anche l’azzurrino Gianluca Gaetano – oggi in prestito alla Cremonese – che si piazza al 17° posto. Di seguito la descrizione che ne fa il portale:

17) Gianluca Gaetano (2000, trequartista, Cremonese)

Lo scugnizzo di Cimitile ha preso il volo. Lo ha fatto partendo lontano da casa, lontano da Napoli. Lontano da quella città dove è nato, cresciuto e dalla quale non si era prima d’ora mai allontanato. Sei mesi in azzurro, con Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi, Gaetano non ha trovato spazio in prima squadra e così la società ha deciso di mandarlo in prestito. A Cremona, piazza che ha portato bene la scorsa stagione, in quei metri di campo, ha uno che in questa Serie A ha fatto faville come Gaetano Castrovilli. Sette presenze già bagnate da un gol e due assist, Gaetano è trequartista puro, talento cristallino, che deve trovare spazio per maturare ancora. Nonostante una stagione complicata, la Cremonese può esser la piazza giusta.

Fonte: tuttomercatoweb.com