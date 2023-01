TMW – Il Napoli per Ounahi non vuole fare aste: si punta sulla volontà del calciatore

Definito il doppio affare Bereszynski-Zanoli e indirizzati anche i rinnovi di Rrahmani e Di Lorenzo, il Napoli prova a portarsi avanti con il lavoro anche in vista dell’estate. Con il rinnovo di Zielinski tutt’altro che scontato ed il riscatto di Ndombele che resta complesso per i costi, la società partenopea a fine campionato avrà necessità di inserire almeno una mezzala e punta a definire già adesso – in vista dell’estate – l’acquisto di Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2000 di proprietà dell’Angers e rivelazione ai Mondiali col Marocco.

La prima (e ultima) offerta

Giuntoli lo segue da tempo, il Mondiale però ha fatto lievitare il prezzo ma il Napoli non intende andare oltre i 15mln, al massimo chiudendo l’affare con l’inserimento di un paio di milioni di bonus. Di certo toccherà i 20mln come sogna l’Angers e quindi tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, alla ricerca del progetto migliore e che – per i media francesi – al momento sembra essere quello del Napoli che lui preferirebbe al Leeds che però offre di più per il cartellino.

Effetto mondiale

L’affare potrebbe andare per le lunghe e non sarebbe un male per il Napoli anche perché potrebbe ridimensionarsi – settimana dopo settimana – il clamore per il grande Mondiale disputato. Al momento il centrocampista non è ancora rientrato in campo, potrebbe farlo domani per la sfida dell’Angers sul campo del Psg ma la situazione non è semplice per lui e sarà dura mettersi in mostra considerando le enormi difficoltà di squadra ed un ultimo posto sempre più difficile da lasciare.

