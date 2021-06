TMW – Italia-Galles, Mancini valuta le condizioni di Chiesa: Verratti pronto al ritorno

A poche ore dall’inizio dell’ultimo match del girone contro il Galles, il Ct Mancini e afflitto dagli ultimi dubbi di formazioni. Nella ultime due sedute sono state tante le soluzioni provate, in vista anche dell’ampio turn-over che effettuerà l’Italia. In difesa dovrebbe rifiatare Bonucci dando spazio alla coppia tutta mancina Bastoni-Acerbi. Sulle corsia laterale destra, potrebbe vedersi Toloi a discapito del raggiante Di Lorenzo. Sulla sinistra conferme per Emerson Palmieri.

Il centrocampo rivede il rientro del gioiello più prezioso, con Marco Verratti pronto a vestire una maglia dal primo coadiuvato da Jorginho e Pessina, dove quest’ultimo permetterà a Locatelli di rifiatare. In avanti il tecnico valuta le condizioni di Chiesa che non è al meglio. Possibile che tocchi ancora a Lorenzo Insigne scendere in campo dal 1′. Ad accompagnare il capitano del Napoli ci saranno sicuramente Belotti e Bernardeschi. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.