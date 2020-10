Riunione straordinaria in corso in FIGC, in questi minuti si sta prendendo una decisione su Juventus-Napoli, partita valida per la terza giornata di Serie A che sarebbe dovuta andare in scena questa sera all’Allianz Stadium. Il Napoli ieri sera non è partito dopo l’isolamento fiduciario per 14 giorni disposto dall’ASL: si va verso il rinvio del match, ma i consiglieri ne stanno discutendo proprio in questi minuti. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.