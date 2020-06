TMW – Juventus, l’alternativa a Milik è Vlahovic della Fiorentina

Il primo nome per l’attacco della Juventus è quello di Arkadiusz Milik. Una volta risolta la situazione di Gonzalo Higuain, oramai destinato a lasciare Torino nella prossima estate – come un anno fa del resto, ma ingaggio e minusvalenza bloccarono le scelte dell’argentino – e con parecchi estimatori, il polacco sarà la prima scelta. L’ostacolo però non è semplice da scavalcare, perché il Napoli non vorrebbe cederlo alla Juve, sebbene la scadenza nel giugno del 2021 possa indurre alla cautela. Insomma, per evitare un caso Lewandowski (passato dal Borussia al Bayern Monaco anni fa, a parametro zero, quando aveva già firmato l’estate prima) potrebbe esserci uno sconto rispetto ai 50 milioni richiesti.

L’ALTERNATIVA È VLAHOVIC – Nelle preferenze in casa Juve, però, c’è una novità. Perché il nome che stuzzica è quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina, vent’anni e alla prima stagione completa nella rosa della prima squadra. Sei gol in questa stagione, un prezzo che potrebbe essere ancora “relativo”, cioè da possibile stella ma non ancora esplosa. Venticinque milioni potrebbero essere il prezzo giusto per il serbo, che darebbe una plusvalenza secca alla Fiorentina che potrebbe puntare su qualcuno con meno incognite. Quindi, oltre a Milik, la Juventus monitora con molta attenzione l’evoluzione di Vlahovic.

