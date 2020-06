TMW – Juventus, Sarri lancia Khedira. Probabile panchina per Pjanic

Finalmente la stagione 2019/20 “vede” la luce in fondo al tunnel: il primo trofeo dei cinque grandi campionati verrà assegnato domani sera, con la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, naturalmente nella consueta cornice dell’Olimpico di Roma. Sarri contro Gattuso, il primo contro il suo passato e in generale una sfida che è diventata rapidamente una classica del nostro calcio. Ma veniamo alle formazioni: in casa Juve, confermato Buffon in porta, attenzione al ballottaggio Danilo-Cuadrado per il ruolo di terzino destro, con Bonucci e De Ligt sicuri del posto al centro della difesa, così come Alex Sandro, che si schiererà sulla corsia di sinistra.

A centrocampo, il tecnico ex Napoli rilancia Khedira dal primo minuto e stavolta a fargli spazio dovrebbe essere davvero Pjanic, che si accomoderà in panchina lasciando a Bentancur il compito di ordire la manovra. Al fianco di uruguaiano e tedesco ci sarà Matuidi, mentre Ramsey al massimo potrebbe farcela per la panchina. Più indietro nelle gerarchie Rabiot, possibile che per il francese ci sia spazio a gara in corso.

Davanti invece non ci sono grossi dubbi, visto il perdurare dell’infortunio di Higuain: Cristiano Ronaldo dovrebbe partire centrale, con Dybala largo a destra e Douglas a sinistra, come visto anche nei primi minuti di Juventus-Milan del resto. L’argentino avrà licenza di accentrarsi, come di consueto, e CR7 di allargarsi, con Cuadrado possibile opzioni dalla panchina e perché no, anche da titolare, nel caso in cui Sarri volesse giocarsi subito la carta a sorpresa dopo i quasi novanta minuti di panchina contro il Milan.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa.

Allenatore: Sarri.

Fonte: Tmw