TMW – Juventus, smentite su Kumbulla: il difensore del Verona non è un obiettivo

Marash Kumbulla ricorda il primo Giorgio Chiellini. Forse anche per questo l’accostamento alla Juventus appare del tutto naturale. Il momento storico, però, vede a Torino sei centrali sotto contratto: cinque agli ordini di Sarri, uno (Romero) prossimo all’arrivo dopo il periodo di tirocinio in Serie A con la maglia del Genoa. Per quanto il difensore classe 2000 dell’Hellas Verona sia tra i giovani più interessanti nel suo ruolo, insomma, i bianconeri oggi non hanno alcuna esigenza imminente in difesa. E seppur gli 007 della Juve abbiano segnato sul taccuino segreto il nome dell’albanese già in tempi non sospetti, e lo abbiano seguito con attenzione anche nel corso di questa stagione, l’operazione ad oggi appare molto difficile. Potrebbe trattarsi semmai di un’azione di disturbo nei confronti dell’Inter, che resta più avanti sul calciatore e l’esigenza di potenziare la difesa ce l’ha realmente. Poi, si sa, nei vicoli del calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma la ragione, ad oggi, porta a pensare che la Juve difficilmente farà operazioni importanti in entrata nel reparto difensivo nella prossima sessione di mercato, a meno di clamorosi stravolgimenti dei piani.

Fonte: Tuttomercatoweb.com