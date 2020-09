TMW – Juventus, via libera per Suarez: intesa totale con il Barcellona

La Juventus prosegue a lavorare, senza sosta, per Luis Suarez. Nessun costo di transfer verso il Barcellona, l’accordo e l’intesa col calciatore è stata già trovata. Il Pistolero è il grande obiettivo per l’attacco bianconero e la trattativa è già impostata per un contratto di 2 anni. Quel che arriva dalla Spagna è che il Barcellona non opporrà ostacoli alla cessione: basterà un indennizzo al club Blaugrana, che il club bianconero ha intenzione di pagare, per sbloccare la trattativa. Suarez alla Juventus è la prima pista per il reparto avanzato della Juventus, che comunque in caso di fumata nera sul passaporto del giocatore, sta lavorando anche dall’altra parte sull’alternativa: Edin Dzeko.

Il passaporto E’ l’unica problematica, l’ultimo ostacolo rimasto. Da lunedì inizia la settimana decisiva: Suarez farà l’esame di italiano per ottenere il passaporto ma il tempo stringe. Le origini friulane della moglie e un iter già iniziato anche in tempi non sospetti, rendono la trattativa possibile, ma serve accelerare. Soprattutto da parte del giocatore, per superare l’ostacolo dello status da extracomunitario, visto che la Juventus non può prenderne un altro dopo Weston McKennie e Arthur. Adesso dipende dalla burocrazia. E’ una corsa contro il tempo, anche lo scoglio sulla durata è superato: era stato proposto un contratto da un anno con un secondo di opzione. Alla fine le parti si sono trovare d’intesa sui due anni (le cifre che ballano sono nell’intorno dei 10 all’anno). Passaporto permettendo. Altrimenti la Juventus è pronta a tornare su Dzeko o, in terza battuta, Edinson Cavani. Ma il grande obiettivo è Luis Suarez.

