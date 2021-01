Non c’è soltanto Fernando Llorente nei pensieri dell’Udinese per il proprio attacco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, con Kevin Lasagna in uscita, direzione Hellas Verona, i bianconeri spingono non solo per il centravanti spagnolo del Napoli, ma anche per Sam Lammers, attaccante dell’Atalanta nel mirino anche del Genoa.