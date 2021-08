Sembrava ad un passo dall’addio, ma Kostas Manolas potrebbe restare ancora al Napoli. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il difensore greco non tornerà in patria, all’Olympiakos, in quanto la società ellenica non riesce a soddisfare le richieste del Napoli per quanto riguarda il cartellino dell’ex Roma: la richiesta della società partenopea è di 15 milioni di euro, cifra non raggiungibile.