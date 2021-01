TMW – Milik-Marsiglia, continua la trattativa. Le cifre

Arkadiusz Milik è pronto. Pronto per firmare il rinnovo con il Napoli, pronto per firmare il quadriennale con l’Olympique Marsiglia. Come scrive TMW le parti sono ancora in costante contatto tutta la giornata per limare le distanze, 9+4 di bonus con 20% della futura rivendita l’ultima offerta dell’OM. Adesso tutto dipende dal Napoli ma quel che arriva è che domani potrebbe essere il giorno della fumata bianca. Milik che riceve i moduli per il rinnovo, li firma, il Napoli che lo dà in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza al Marsiglia e il polacco che vola in Francia con l’entourage per firmare. E metter fine alla storia per iniziarne una nuova. Tutti aspettano il Napoli, ma domani può essere il giorno giusto.