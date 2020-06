TMW – Napoli, a sinistra l’obiettivo è Tsimikas: Emerson troppo costoso

Kostas Tsimikas è l’obiettivo principale per la fascia sinistra del Napoli. Il greco ha l’apprezzamento di Gennaro Gattuso, che ha dato l’eventuale via libera per un approdo del calciatore dell’Olympiakos. Questa soluzione sarebbe meno onerosa per le tasche di Aurelio De Laurentiis e quindi avrebbe la preferenza: l’affare ha una valutazione di 13 milioni di euro, con un ingaggio intorno al milione e mezzo, pienamente nei parametri dei partenopei. Ma anche della Lazio, che nelle ultime settimane ha avuto dei contatti con i biancorossi. Attenzione però al Nizza, in Francia.

PALMIERI PIÙ COSTOSO – Diversa la situazione di Emerson Palmieri, italobrasiliano che ha fatto bene nelle sue stagioni al Chelsea, ma che potrebbe salutare Londra nei prossimi mesi. Sia per lui che per Marcos Alonso vengono ascoltate offerte, ma la valutazione è chiara: 25 milioni di euro, con possibile piccolo sconto ma non così trattabile. Oltre il Napoli ci sono Juventus e Inter, perché sia Sarri che Conte lo considerano una buona scelta per il proprio out di sinistra.

Fonte: Tuttomercatoweb.com