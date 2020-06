TMW – Napoli, contatti con l’Hajduk Spalato per Vuskovic: sfida a Juve e Lazio

Sembra destinato ad approdare in Italia uno dei giovani più interessanti del calcio croato. Si tratta di Mario Vuskovic, centrale difensivo classe 2001 dell’Hajduk Spalato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club dei balcani sarebbe in contatto con tre società di Serie A per la cessione del giocatore tornato in campo dopo il lockdown con la maglia da titolare nonostante la giovanissima età. Su Vuskovic le società in questione sono Juventus, Napoli e Lazio che hanno già preso contatti sia con l’Hajduk che con l’entourage in vista della prossima stagione.

Fonte: Tuttomercatoweb.com