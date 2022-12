TMW – Napoli, è fatta per lo scambio Zanoli-Bereszynski con la Samp

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, il Napoli e la Sampdoria hanno trovato l’accordo per lo scambio di prestiti tra Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszynski: “Bartosz Bereszynski al Napoli, Alessandro Zanoli alla Sampdoria. È questa l’operazione che nelle ultime ore hanno definito le due società sulla base di due trasferimenti in prestito secco e che verrà formalizzata nel corso delle festività natalizie. Non rientrerà nello scambio il portiere Nikita Contini, passato in prestito dal Napoli alla Samp la scorsa estate. Nessun rientro prestito: Contini continuerà a vestire la casacca blucerchiata”.