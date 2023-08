Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, è arrivata l’offerta dello Sporting CP al Napoli per acquistare Alessandro Zanoli:

“Lo Sporting CP ha offerto al Napoli circa 8 milioni di euro per Alessandro Zanoli. C’è l’idea di provare a impostare le basi per il trasferimento del laterale classe 2000 in Portogallo, mentre il club partenopeo ma soprattutto mister Rudi Garcia vorrebbero la sua permanenza in maglia azzurra. Contatti per provare a trovare una soluzione tra le parti”.