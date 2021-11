Tmw – Napoli, possibile cessione per Manolas a gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il futuro di Kostas Manloas potrebbe essere lontano da Napoli. Gli azzurri cercano un profilo giovane e potrebbero decidere di trovare una sistemazione per il centrale greco che già nella scorsa finestra di mercato sembrava poter essere ceduto all’Olympiacos. Secondo TMW una possibile cessione a gennaio sarebbe di natura economica e non tecnica dato il numero non troppo alto di difensori centrali. Nonostante ciò, la cessione a gennaio sembra possibile solo con un sostituto vista anche l’assenza di Koulibaly che andrà in Coppa d’Africa.