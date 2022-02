TMW – Napoli, pronto il riscatto di Anguissa. Ma verrà chiesto uno sconto

Non ci sono dubbi sul riscatto di André Zambo Anguissa da parte del Napoli: la dirigenza azzurra presto contatterà quella del Fulham per provare a ottenere però uno sconto sui 15 milioni di euro pattuiti. Se i Cottagers non dovessero scendere dalla cifra, concordata la scorsa estate, e non dovessero altrettanto mollare sulla modalità di pagamento, allora De Laurentiis potrebbe comunque andare all-in per il giocatore e pagarlo in una tranche. Però la trattativa è già iniziata, il Napoli valuta anche se ci possa essere la possibilità di scontare il prezzo con l’eventuale inserimento di una contropartita. Lo riporta TMW.