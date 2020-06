TMW – Napoli-Spal, ecco le ultime dai campi: mini rivoluzione a centrocampo per Gattuso

In vista di Napoli-Spal ecco le ultime di formazione per i due club:

LE SCELTE DI GATTUSO – Qualche dubbio per Rino Gattuso in vista della sfida di campionato con la Spal. Il tecnico da un lato ha l’esigenza di far rifiatare chi ha giocato di più nelle tre gare dopo la ripresa, dall’altro non vuole stravolgere gli equilibri di una squadra che ha trovato grande solidità. Tra i pali potrebbe rivedersi Meret, in quella che potrebbe essere una stabile alternanza con Ospina. In difesa scalpita Manolas, che potrebbe avere una possibilità dal 1’ dopo l’infortunio facendo coppia con Maksimovic (quest’ultimo favorito su Koulibaly, diffidato), mentre sugli esterni dovrebbero agire Di Lorenzo a destra e Mario Rui (in vantaggio su Hysaj) sull’altra corsia. A centrocampo turno di riposo per Demme, diventato padre: al suo posto Lobotka, con Fabian Ruiz ed Elmas a completare il reparto. In attacco torna Mertens, con Callejon ed Insigne ai suoi lati.

LE SCELTE DI DI BIAGIO – Dopo la deludente sconfitta con il Cagliari, la SPAL è chiamata subito a voltare pagina e cambiare registro per affrontare un Napoli in stato di grazia, che di certo non vorrà interrompere il suo momento positivo proprio ora. Le scelte di Di Biagio dovrebbero andare verso la riconferma del 4-3-3 che già era sceso in campo contro gli isolani, ma con diversi cambi a livello di interpreti. In porta confermato Letica, che non ha demeritato nel sostituire l’infortunato Berisha, così come in difesa verranno schierati Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca, che sostituirà Sala. A centrocampo possibile turnover con Valdifiori e Castro che dovrebbero rifiatare e il ritorno dal primo minuto di Missiroli e Dabo insieme a Valoti. Il tridente offensivo sarà invece composto da Strefezza, Petagna – per lui partita dal sapore speciale contro la sua prossima squadra – e Fares.

Fonte: Tmw