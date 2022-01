Dopo aver chiuso l’accordo nella nottata di ieri col Manchester United, il Napoli , come riporta Tmw, sta ora organizzando gli ultimi passaggi prima di mettere Axel Tuanzebe a disposizione di Luciano Spalletti in vista della seconda parte di stagione. Per il difensore classe ’97, in prestito all’ Aston Villa nella prima parte di stagione, le visite mediche sono state fissate per la giornata di martedì.