Il Parma lavora sul mercato per migliorare la sua posizione in classifica in Serie B e cercare subito la promozione. Nonostante i tanti soldi spesi sul mercato, la dirigenza di Krause sta lavorando anche per Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli attualmente impegnato con l’Algeria per l’imminente inizio della Coppa d’Africa. Secondo quanto riferito da ‘TMW’, quella che porta all’algerino è una strada in salita, visto la richiesta del club partenopeo sui 15 milioni di euro.