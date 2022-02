Tmw – Rinnovo Mertens, possibile offerta del Napoli di 3 milioni a stagione

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli potrebbe pensare di offrire uno stipendio di 3 milioni a stagione a Dries Mertens, in scadenza di contratto. L’idea della dirigenza partenopea è quella di un approccio al ribasso così da alleggerire il tetto salariale della squadra. Il belga, attualmente, percepisce 4,5 milioni netti a stagione e nelle scorse settimane ha espresso la volontà di voler continuare a combattere per i colori azzurri. Il Toronto, dopo aver preso Insigne, sogna di poter ricomporre la coppia azzurra anche in MLS, ma attualmente nessuna offerta è stata avanzata. Le trattative con il Napoli, dunque, proseguiranno in attesa di una vera offerta ufficiale da parte della dirigenza azzurra.